Début novembre, neige et froid vif était au rendez-vous en montagne, le ski était possible en moyenne montagne jusqu’au 16 novembre cependant la situation s’est inversée la dernière décade de novembre. Les chutes de neige du 23 au 25 novembre 2016 ont été abondantes au-dessus de 2200 à 2500 suivant les massifs et les orientations. […]